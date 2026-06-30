След няколко поредни доста горещи дни - за утре няма издадени предупреждения за очаквани високи температури. Нещо повече - според последната прогноза на НИМХ идва сериозно разхлаждане, като температурите ще паднат с повече от 10 градуса, достигайки до идеалните 27-28.

През следващите дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки.

Утре ще са главно в Северна България и планините, в четвъртък и петък - из цялата страна, а в събота - в Централна и Източна България. Вятърът ще е от северозапад, в сряда слаб до умерен, а през следващите дни в много райони ще стихне.

Дневните температури ще се понижат, в събота максималните ще са между 27° и 32°. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Ще бъде и малко по-топло.