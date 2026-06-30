Ръководството на Българската федерация по борба (БФ Борба), треньори, състезатели и служители почетоха паметта на Жанет Немет с възпоменателен помен в малката зала на комплекса по борба "Диана".

От името на Управителния съвет на БФ Борба беше прочетено специално обръщение, в което бе изразена дълбоката скръб от преждевременната загуба на младата състезателка.

"За нас тази болка е особено тежка. Жанет вече беше част от семейството на българската борба. Работихме заедно, мечтаехме заедно и вярвахме, че най-големите й успехи тепърва предстоят", се казва в словото на Управителния съвет.

В обръщението беше припомнено, че Жанет Немет вече активно участваше в подготовката на националния отбор по борба за жени, а БФ Борба беше предприела всички необходими действия, за да може в близко бъдеще тя да представлява страната ни на международния тепих.

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Всички вярвахме, че скоро ще я видим да се състезава с българския герб на гърдите си. За съжаление съдбата реши друго, беше подчертано още в словото.

В края на възпоменанието присъстващите сведоха глави и почетоха с минута мълчание паметта на Жанет Немет.

"Днес свеждаме глави в знак на признателност и уважение към нейния живот. Отново скърбим. Но този път не за изгубен двубой, а за един безценен човешки живот. Поклон пред светлата памет на Жанет Немет. Почивай в мир".