Очакват се наводнения, градушки и силни пориви на вятъра. Определено утре Изпълнителна агенция Борба с градушките ги очаква изключително тежък ден. Дано да няма пострадали!

По възможност избягвайте дерета, особено в планинските райони, тъй като при интензивни валежи те могат бързо да се превърнат в опасни поройни потоци. Това съобщиха от Meteo Balkans.

Прогноза за времето в България

През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее и ще се установи предимно ясно време. Само на отделни места в планинските райони на Западна България и в западните части на Дунавската равнина все още са възможни краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Вятърът постепенно ще отслабне и в много райони временно ще стихне.

В сряда денят ще започне с повече слънце над по-голямата част от страната, но атмосферата постепенно ще стане по-неустойчива. Още преди обяд в Дунавската равнина ще започне развитие на купеста облачност, която на места ще донесе краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

Следобед конвективната облачност ще се развива значително по-активно. На много места в Западна, Централна и Североизточна България се очакват краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици, локално силни пориви на вятъра и условия за градушки. В Югоизточна България времето ще остане предимно слънчево и почти без валежи.

Ще духа слаб до умерен източен вятър, който ще създава известно усещане за прохлада в източните райони. Максималните температури ще останат типично летни – между 31° и 36°, като най-високи ще бъдат в Южна България.

Времето в София

В столицата денят ще започне със слънчево време и приятни сутрешни температури. След обяд ще се развие купеста облачност и ще се създадат условия за краткотрайни превалявания и гръмотевични бури, особено в западните и северните части на Софийското поле. Не са изключени локално по-интензивни валежи за кратко време.

Ще духа слаб източен вятър, а максималната температура ще достигне около 31°C, което ще направи деня топъл, но по-комфортен в сравнение с предходните горещини.

Времето в планините

Преди обяд условията за туризъм ще бъдат сравнително добри, но след обяд облачността бързо ще се увеличава. Над много планински масиви ще се развиват гръмотевични бури с краткотрайни, но интензивни валежи. По високите части са възможни силни пориви на вятъра и временни резки понижения на температурата.

По билата и върховете ще духа силен източен вятър. Максималните температури ще бъдат около 26°C на 1200 метра и около 18°C на 2000 метра.

Времето по Черноморието

По Българското Черноморие ще преобладава слънчево време. Над северните райони временно ще се появява повече облачност, но вероятността за валежи остава малка.

Ще духа умерен източен вятър, който ще прави жегата по-поносима. Максималните температури ще бъдат между 31° и 34°C, а морската вода ще остане приятно топла – около 25–26°C. Морето ще бъде сравнително спокойно с вълнение между 1 и 3 бала.

Времето на Балканите

Над по-голямата част от Балканския полуостров ще преобладава слънчево време през първата половина на деня. Следобед високите температури ще стимулират развитието на мощна купесто-дъждовна облачност над вътрешността на полуострова.

В Сърбия, Северна Македония, западните и централните части на Румъния, както и в западните райони на България, на много места ще се образуват гръмотевични бури. Локално валежите могат да бъдат интензивни, придружени от силни пориви на вятъра и градушки.

В Гърция времето ще остане предимно слънчево и стабилно през целия ден, с високи температури и минимална вероятност за валежи. По адриатическото крайбрежие на Хърватия и Черна гора също ще преобладава слънчево време, докато във вътрешността на Босна и Херцеговина и Сърбия следобед ще има условия за развитие на летни бури.