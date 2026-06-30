Лятото вече започна, а социалните мрежи буквално врят и кипят от публикувани касови бележки откъде ли не. Най-честото сравнение в момента е между цените в Гърция и тези у нас.

Сякаш преобладава мнението, че голяма разлика няма, но повечето хора твърдят, че в южната ни съседка получаваме повече за същите пари - и като отношение (най-вече), но и като количество, а и като цялостно усещане.

Днес Plovdiv24.bg показва добрия пример от Българското Черноморие. Става дума за промоционална оферта на заведение в Приморско, а именно - порция пресен сафрид плюс една малка бира за 5.99 евро. Което, откъдето и да го погледнем, е едно много добро предложение.

Какво мислите вие за цените по нашето море това лято?