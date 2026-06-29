Видеоклип, показващ изключително нагло и опасно шофиране на магистрала, беше споделен в социалната мрежа фейсбук. Кадрите улавят рискова надпревара между два пътнически микробуса, при която едното превозно средство извършва маневра в пълно нарушение на Закона за движение по пътищата, видя Plovdiv24.bg. Видеото предизвика сериозни дискусии заради застрашаването на сигурността на пътуващите.

Кадрите, заснети директно от кабината на единия бус, показват как превозното средство се движи по трасето. В същия момент друг бял микробус предприема изпреварване от дясната страна, навлизайки изцяло в аварийната лента. Превозното средство развива сериозна скорост, за да застигне и да се изравни с другия бус и да го изпревари.

По време на опасната ситуация двамата шофьори се изравняват и започват да комуникират с жестове през отворените си прозорци, докато се движат паралелно с висока скорост. В купето на снимащия бус се виждат и пътници, сред които няколко жени, които наблюдават случващото се на пътя. Маневрата е извършена в участък, в който в далечината пред тях се забелязва движение и на други автомобили и камиони, което допълнително увеличава риска от инцидент.