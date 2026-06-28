Цените на хранителните продукти на летището в София отново отприщиха дискусии в социалните мрежи. Мариела Нейков, съпруга и PR на Цецо Елвисар сподели снимки от обекти на летището, които ясно показват шокиращите суми, които гражданите и гостите на столицата трябва да заплатят дори за най-обикновена бърза закуска.

"Протеинова фокача с дърпано телешко“ с грамаж едва 280 грама. Обявената цена на етикета е зашеметяваща - 17,90 евро или точно 35,01 лева за брой.

На същата цена от близо 35 лева (17,90 евро) се продават и повечето видове пици в менюто на обекта В него класически пици като "Капричоза“, "Пеперони“ и "Мортадела“ с диаметър 28 см варират между 15,30 евро (за "Маргарита“) и 17,90 евро за останалите видове.

Потребителите в интернет не спестиха гневните си коментари. Много от тях отбелязват, че сумата за един сандвич или пица е напълно съизмерима с цената на самолетен билет. "За 18 евро ще летя до Милано например, а тук ги искат за едно парче хляб“, възмущава се редовен пътник.

Освен чисто финансовия аспект, гражданите изразяват сериозни опасения и за качеството на предлаганите продукти при тези цени. Според коментиращи, заради космическите суми малко хора купуват храната, което води до нейното застояване по витрините.

Най-лошото е, че поради застояване на витрината тази храна може не само да е некачествена, но и вече опасна предупреждават потребители в мрежата за високите цени на храните в летището.

В дискусията се включиха и българи, пътуващи в чужбина, които правят интересни сравнения с цените по други европейски летища. Оказва се, че феноменът с надценките не е само български, но това не успокоява потребителите. "Аз платих в Румъния за парче пица 21,50 евро, тъй че в България си е направо 'тънкана'“, споделя иронично наш сънародник.

Въпреки това, преобладаващото мнение сред българските потребители остава категорично - бойкот на скъпите обекти. "Оставете им ги да им мухлясват и да ги хвърлят. Само така ще се научат на какви пари да си продават храната. Ненаяли се мизерници!“, призовават десетки граждани в социалните платформи.