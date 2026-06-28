От 1 август ще заработят допълнителни лаборатории, които ще изследват кръвните проби на шофьорите за наличие на наркотични вещества. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в интервю за Българското национално радио .

Министърът подчерта, че първоначалните разчети са предвиждали тези лаборатории да бъдат готови едва след година, но след негово разпореждане сроковете са били драстично съкратени.

Демерджиев разкритикува забавянето в разкриването на лабораториите до момента, като го отдаде на излишни и скъпи обществени поръчки. Като пример той посочи спряна поръчка за ремонт на стойност 200 000 лв., предвидена за дейности като шпакловане, боядисване и окабеляване. Вместо това, ремонтът е извършен с материали на МВР на десетки пъти по-ниска цена.

Вътрешният министър обвини предишното редовно правителство, че е заложило корупционни практики за източване на бюджета през различни ведомства, които продължават да действат и след края на мандата му. В момента в МВР се събират данни за стотици поръчки на стойност стотици милиони левове, като целта е вредните за държавата договори да бъдат прекратени.

Пътната безопасност и качеството на пътната инфраструктура също са сред основните приоритети на министерството. Демерджиев обяви, че ще бъде направен сравнителен анализ с Германия относно технологията и ценообразуването при изграждането на мантинели.

"Злите езици говорят, че зад двете дружества, които доставят мантинели у нас, стои една и съща фигура“, коментира министърът.

Той изрази сериозно безпокойство от факта, че защитните съоръжения в България са значително по-скъпи от тези в съседните страни, но в същото време не гарантират сигурност.

За справяне с този проблем МВР ще работи в тясна координация с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерството на транспорта и съобщенията.

Взаимодействие с прокуратурата срещу пътния травматизъм

Министерството на вътрешните работи вече е обобщило всички текущи производства и преписки, които са предадени на прокуратурата.

Демерджиев съобщи, че е провел разговор с изпълняващата функциите главен прокурор. По думите му е получено уверение, че държавното обвинение ще предприеме необходимите действия, за да задвижи делата за пътния травматизъм и те да приключат с внасянето на обвинителни актове в съда.