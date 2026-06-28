Възможно ли е храната в една от най-модерните и икономически развити столици в света да е по-достъпна от тази в България? Този въпрос си задават все повече български туристи, след като кадри от ежедневието в Япония показаха парадоксални разлики в цените на бързото хранене у нас и в чужбина. Оказва се, че един обяд в сърцето на Токио може да излезе по-евтино, отколкото в центъра на София.

В самия център на японската столица популярният български травъл блогър Петър Китарата, познат в социалните мрежи като Peter Guitar Travels, случайно намира заведението за улична храна като "Сарай кебаб“, стопанисвани от местни майстори с турски произход. Голямата изненада за посетителите от Балканите обаче се крие в менюто и крайната сметка.

Пилешки дюнер тип "Томбик“ (в пухкава питка) в Токио се продава на цена от едва 3.50 евро (около 7 български лева).

За разлика от масовата практика в България, където порциите често се "допълват“ с пържени картофи за обем, японският вариант залага изцяло на обилно количество крехко месо, свежи салати и избор от пет различни вида сосове – от леки до силно лютиви. Спрямо настоящите цени в София, където подобен клас улична храна вече редовно надхвърля 5 евро, разликата е осезаема и предизвиква сериозни дискусии в социалните мрежи.

Парадоксите за българския джоб не спират до храната. Търговските обекти в Токио от типа "Всичко по едно евро“ (популярните японски магазини по 100 йени) предлагат битови стоки и облекло на изненадващо ниски цени. Посетители споделят, че само за броени минути там могат да се закупят стоки от първа необходимост, като например пакети от 6 чифта чорапи, за символични суми.