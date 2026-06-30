Плаж "Херос“, разположен на крайбрежието на Южна Добруджа, впечатлява летовниците с кристално чиста вода, която в спокойни дни напомня на сините лагуни на гръцките острови. В своя публикация във Фейсбук потребителят Павлин Стоянов го определя като "най-скучния плаж“, описвайки подробно всичко – от условията на ивицата до цените в плажния ресторант и свободната зона видя Plovdiv24.bg. Според споделените впечатления мястото е изключително подходящо за хора, търсещи уединение, тъй като никой не досажда на плажуващите за консумация или каквото и да било друго.

Условия за почивка и удобства на ивицата

Според публикацията на Стоянов плажът е идеален за избягване на шума, като морето там остава топло до средата на октомври. На ивицата няма вълни, водорасли или вятър, а водата е плитка и достига до кръста дори на 100 метра навътре в морето, което е голямо предимство за безопасността на децата. На плажа са разположени само два реда удобни шезлонги с матраци, на които възпитани хора четат книги, а спасител се грижи за сигурността на посетителите. Под чадърите има осигурени масички, а за удобство на родителите е изградена плажна декинг пътека за детски колички. Авторът допълва, че в района се разхождат майки с послушни деца, които скоро се отказват от шумни игри заради спокойната атмосфера.

Безплатен паркинг и цени на услугите

Паркирането в района е напълно уредено, като никой не изисква такси от шофьорите. Основният безплатен паркинг се намира на 30 метра от пясъка, а в случай че се напълни, на 50 метра разстояние има друг, още по-голям безплатен паркинг. Цените на услугите и храната на плаж "Херос“ са следните:

Комплект от чадър, два шезлонга с матраци и масичка – 25 евро;

Храна в ресторанта (два таратора, една салата "Капрезе“, три порции пържени картофи със сирене, порция цаца и две порции по три броя кюфтета с гарнитура) – общо 72 евро;

Три броя сладолед "Милка“ във фунийка – 15 евро (по 5 евро за брой).

Предимства и разходи в свободната зона

Плажът разполага и със свободна зона, която е разположена в непосредствена близост до паркинга. Тя също е подсигурена със спасител, кошчета за боклук и параван, предназначен за преобличане на летовниците. Престоят в свободната зона излиза на практика 0 евро за паркинг, 0 евро за чадър и шезлонг, тъй като посетителите си носят собствени плажни принадлежности и кърпи. Разходите там могат да се ограничат до 3-4 евро за храна и напитки, в случай че хората си носят хладилна чанта с вода, череши, праскови и кайсии.