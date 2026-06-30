Дългогодишният и уважаван магистрат от Окръжен съд – Враца Росица Иванова почина в понеделник след дълго боледуване. Тя посвети повече от 22 години от професионалния си път на съдебната институция в града, където заемаше и ръководни постове.

Тъжната вест за загубата на авторитетния юрист събуди вълна от съпричастност в юридическата общност, информира Plovdiv24.bg. Колегите ѝ изразиха дълбока скръб за раздялата с доказания професионалист.

Професионален път и заемани длъжности

Съдия Росица Иванова Маркова правораздава в Окръжния съд – Враца в два отделни периода – от февруари 1994 г. до ноември 1996 г., както и от януари 2006 г. до официалното си пенсиониране през януари 2026 година. В рамките на своята кариера тя заемаше и поста заместник-председател на Окръжния съд във Враца, като изпълняваше тези функции по време на два управленски мандата – от декември 2009 г. до февруари 2015 г. и от октомври 2022 г. до януари 2026 година.

Висше държавно отличие за дългогодишен труд

Признанието за нейния професионализъм бе официално заверено на най-високо ниво от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. На 9 декември 2025 г. колегията поощри съдия Росица Иванова Маркова с престижното отличие "личен почетен знак: първа степен - златен“, придружено и с парична награда, като по този начин постави най-висока оценка за нейния всеотдаен труд.

Съболезнования от колеги и служители

Магистратите и съдебните служители от Окръжен съд – Враца изразиха писмено своята дълбока опечаленост от вестта за кончината на своя колега, съобщава БулНюз. Те подчертаха, че ще запомнят съдия Росица Иванова Маркова като изключително принципен и безпристрастен магистрат, отзивчив колега, достоен човек и добър приятел, и изказаха своите най-дълбоки и искрени съболезнования на нейните близки.