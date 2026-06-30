Днес, 30 юни, и утре, 1 юли, движението на тежкотоварни камиони над 20 тона временно ще се ограничава в следобедните часове между 13:00 ч. и 21:00 ч. по автомагистралите "Тракия“, "Струма“, "Марица“ и "Хемус“, както и по ключови първокласни и второкласни пътища в страната, при очаквани температури на въздуха над 35 градуса. Мярката се налага, за да се минимизират рисковете от деформации на пътната настилка и да се опази животът и здравето на пътуващите граждани.

Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и ще предприемат своевременна промяна в организацията на движението, информира Plovdiv24.bg. Важно е да се отбележи, че въведените забрани не се отнасят за камиони, които превозват бързоразвалящи се храни, товари под температурен режим, живи животни и опасни товари (ADR).

Ограничения по автомагистралите

При превишаване на температурата от 35 градуса преминаването по АМ "Тракия“ ще бъде преустановено в участъка между София и Ямбол. По автомагистралите "Струма“ и "Марица“ трафикът на тежкотоварни камиони ще се спира по цялата им дължина. На АМ "Хемус“ движението на превозни средства над 20 тона ще бъде временно ограничено в участъците, преминаващи през територията на областите София, Ловеч и Търговище.

Забрани за камиони в Западна и Южна България

В часовия диапазон от 13:00 ч. до 21:00 ч. камионите над 20 тона няма да се движат по път I-1 Видин - Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. В област Видин допълнително се спира движението по участъка от път II-11 Дунавци – Добри дол (от км 0 до км 23) и по път III-112 Добри дол - Тополовец (от км 0 до км 10). Ограничения се въвеждат и по Подбалканския път I-6 в участъка от отбивката за Калофер до пътен възел "Петолъчката“.

На територията на област Стара Загора спиране ще има по път I-5 Габрово - Казанлък от границата с област Габрово при прохода "Шипка“ до село Бял Извор (от 170-и до 266-и км). Тежкотоварният трафик ще бъде спрян и по път II-66 в отсечката от село Богомилово до пътния възел на АМ "Тракия“ в района на село Свобода (от 72-и до 91-и км), както и по третокласния път III-663 в участъка Чирпан - Целина (от км 0 до км 15).

Мерки по пътната мрежа в Северна България

При температури над 35 градуса в следващите два дни движението на тежки камиони се ограничава по пътни участъци в областите Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново, Плевен, Ловеч и Габрово:

По път I-2 Русе – Варна ограничения ще има в областите Русе, Разград и Шумен от 12-и до 146-и км.

В областите Плевен, Ловеч и Велико Търново се ограничава трафикът по път I-3 от 7-и до 170-и км (след пътния възел за село Страхилово до района на Ябланица).

Движението се преустановява по път I-4 от Коритна до Шумен, преминаващ през областите Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище и Шумен.

По път I-5 Русе - Габрово ограничения се въвеждат от 6-и до 115-и км на територията на областите Русе и Велико Търново.

Временно се спират камионите по път I-7 Силистра - Шумен на територията на двете области.

Трафикът е спрян и по път ІІ-55 Дебелец - Предела - Гурково в отсечката от Дебелец до село Паничерево на територията на областите Велико Търново и Стара Загора.

Апел към шофьорите за безопасност

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира водачите да шофират внимателно и със съобразена скорост, да спазват стриктно правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания. От агенцията напомнят, че аварийните ленти по автомагистралите не трябва да се използват за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като по този начин се възпрепятства преминаването на автомобилите със специален режим на движение в случай на възникнал инцидент.