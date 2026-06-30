Днес изтича законовият срок, в който търговските банки и определени клонове на "Български пощи“ бяха длъжни да обменят левове в евро по фиксирания курс от 1,95583 лева за 1 евро без никакви такси и комисиони. От утре, 1 юли, това задължение официално отпада съгласно Закона за въвеждането на еврото. От Асоциацията на банките в България уточняват, че оттук нататък всяка кредитна институция ще прилага собствена тарифна политика и ще определя самостоятелно условията за услугата. Въпреки това, голяма част от водещите банки у нас вече обявиха преходни периоди, в които ще запазят безплатния обмен под различни форми за улеснение на гражданите.

Няколко от най-големите финансови институции в страната вече обявиха как ще процедират в следващите месеци. Пощенска банка взе решение да запази досегашните си условия, като няма да въвежда никакви такси за обмяна на левови банкноти и монети. УниКредит Булбанк също удължава срока за безплатна обмяна на банкноти и монети за физически лица, като гратисният период в нейните клонове ще важи до 30 септември 2026 година.

Други институции избират по-специфичен подход. Банка ДСК например ще позволи на гражданите да внасят безплатно левови банкноти по сметките си до края на годината, но ще изисква стандартни такси при обмяна в брой и при внасяне на монети.

Първа инвестиционна банка следва подобна линия, като до края на декември предлага безплатно внасяне на левове по еврови сметки, както и безкомисионна обмяна на повредени банкноти и монети.

За гражданите, които не успеят да обменят парите си в търговските банки в тези срокове, няма никакъв риск от загуба на средства. Българската народна банка остава сигурно убежище, тъй като по закон тя ще продължи да обменя левове в евро безсрочно, напълно безплатно и без каквито и да е ограничения в количествата.

Самият процес по подмяна на националната валута вече е в своя абсолютен финал. Последните данни на централната банка отчитат, че към 8 май от обращение са изтеглени цели 92,52% от левовите банкноти и монети, които са били в наличност в началото на 2025 година. В момента извън банковата система остават около 2,3 милиарда лева.

Според Асоциацията на банките в България преходът е практически приключил от икономическа гледна точка, но се очаква останалите наличности плавно да продължат да се връщат в трезорите през следващите месеци.