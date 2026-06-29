Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 21,00 часа днес, 29 юни, в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:

София 29 градуса

Пловдив 32 градуса

Варна 27 градуса

Бургас 27 градуса

Русе 33 градуса

Стара Загора 31 градуса

Благоевград 32 градуса

Най-ниската температура към същия час е измерена на връх Мусала - едва 9 градуса над нулата. Което, разбира се, е напълно нормално, имайки предвид надморската височина - 2925,4 метра. Най-топло е било в Ново село, Свищов и Русе - 33 градуса по Целзий!

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34° и 39°, в София - около 34°.