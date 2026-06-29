Ръководителят на ВиК дружеството за Несебър и Поморие Свилен Станчев получава официално обвинение, след като бе задържан на 26 юни при специализирана акция с подкуп в размер на 8 000 евро. Разследването е стартирало по сигнал за корупционни практики, според който сумата е поискана от инвеститор в района на село Кошарица за присъединяване към водопреносната мрежа след предходен официален отказ, припомня Plovdiv24.bg. В акцията първоначално бе умишлено засечено и второ лице с висок ръководен ранг в техническата структура на ВиК дружеството.

Арест в служебния автомобил и мащабни обиски

Свилен Станчев и неговият колега бяха заловени в автомобил, собственост на ВиК, в който са открити парите от подкупа. Органите на реда са извършили множество спешни процесуално-следствени действия, включително подробен оглед на превозното средство, претърсвания и изземвания на адреси. Началникът на сектор "Икономическа полиция“ към ОДМВР – Бургас Асен Фъртунов обяви, че при последвалия обиск в жилището на ръководителя на ВиК-Несебър са намерени още около 30 000 евро. Непосредствено до скритите пари разследващите са натъкнали на тефтери и детайлни списъци с имена, както и на оригинални инвестиционни проекти, като тепърва ще се изяснява по каква причина те са напуснали сградата на държавното дружество.

Механизъм на корупционната схема

Данните на Икономическа полиция показват, че схемата е прилагана системно от служители на ВиК дружеството спрямо различни клиенти. Оперативната информация сочи, че обсъжданите суми за незаконно присъединяване към мрежата са варирали обичайно между 5 000 и 10 000 евро. Първият официален сигнал за корупционния натиск е подаден в правоохранителните органи още в края на месец май, след което незабавно са започнали заградителни действия и разпити на ключови свидетели.

Искане за постоянен арест и законни санкции

Второто задържано по време на спецакцията длъжностно лице е пуснато на свобода, тъй като към момента липсват достатъчно доказателства за неговата съпричастност към откритата в дома на Станчев голяма парична сума. Прокуратурата настоява съдът да наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо Свилен Станчев. Законът предвижда за подобно престъпление наказание лишаване от свобода до 6 години и сериозна глоба в размер на 5 000 евро.