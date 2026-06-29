Липсата на медицински хеликоптер на мястото на тежката катастрофа с жертви и ранени на АМ "Тракия“ предизвика сериозен обществен дебат относно ефективността на регламентите за въздушна помощ в България. Дългогодишният планински спасител Красимир Стоянов алармира за системни проблеми в нормативната уредба, докато държавните институции защитиха действията си с медицинска целесъобразност и авиационна безопасност.

В студиото на "Здравей, България“ той постави под въпрос адекватността на оказваната въздушна медицинска помощ при тежки пътнотранспортни произшествия у нас. Според него текущата нормативна уредба, която регулира дейността на медицинските хеликоптери, съдържа сериозни пропуски и пречи на бързата реакция при спешни ситуации на пътя. От Министерството на здравеопазването отказаха да изпратят свой представител за участие в телевизионния дебат, но предоставиха официално становище по казуса.

От Центъра за спешна медицинска помощ по въздух (ЦСМПВ) обявиха, че изпращането на въздушна линейка не се решава автоматично на база вида на самия инцидент. Използването на хеликоптер зависи от комплексна оценка, включваща медицинската целесъобразност, общото състояние на пострадалия и прогнозираното време за транспорт. Важен фактор е и възможността за безопасно провеждане на наземен транспорт, както и нуждите от интензивно лечение по време на движение, съобразени изцяло с текущите авиационни и метеорологични условия.

До момента Центърът за спешна медицинска помощ по въздух е реализирал общо 48 първични мисии. Тези операции се задействат след получен официален сигнал и при доказана медицинска и оперативна необходимост от използване на авиация. Институцията пояснява, че тези мисии се провеждат предимно в планински, отдалечени или труднодостъпни региони на страната, където достъпът на стандартните наземни екипи е силно затруднен или би довел до фатално забавяне.

Значителна част от дейността на въздушните линейки обаче е насочена към вторични мисии. При тях пациентът вече е настанен в болнично заведение, където е преминал през първоначална диагностика и стабилизиране. Хеликоптерът се активира тогава, когато се налага спешно превеждане на болния към друго лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност, което не изключва способността на ЦСМПВ да реагира и при първични инциденти.

При инциденти на пътя задействането на процедурата изисква регистрация на сигнал в системата 112 от дежурен лекар в линейка, който изисква хеликоптер поради опасения, че наземният екип ще заседне в трафик. Чрез конферентна връзка между ЦСМПВ, съответния Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и операторите на тел. 112 се договарят точните географски координати и се изчисляват рисковете на място, като например евентуален разлив на гориво или нужда от техническа екстракция на заклещени пострадали. Едва след одобрение на мисията се активират до два медицински хеликоптера за оказване на помощ.