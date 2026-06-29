В случай че търговските банки и "Български пощи“ ЕАД се възползват от правото си по Закона за въвеждане на еврото в Република България след 30 юни да започнат да събират такси за обмен на левове в евро, те ще бъдат длъжни да ги обявяват на сайтовете си и в салоните за обслужване на клиенти, напомнят от "Ние, потребителите“.

От потребителската платформа обръщат внимание, че все повече търговци, включително и банки, поддържат единствено дигитални ценоразписи с достъп до тях само през електронно устройство и чрез поставени в помещенията QR-кодове. Затова основателят на "Ние, потребителите“ Габриела Руменова поставя въпроса дали по този начин се изпълнява коректно и добросъвестно законовото задължение на дружествата за предоставянето на тази информация в салоните за обслужване. В интерес на клиентите е да се запознаят с актуалните условия преди да посетят офисите, за да са подготвени.

Независимо от това дали от 1 юли кредитните институции ще въведат такси за обмен на банкноти и монети от левове в евро в брой, както и за внасяне и свързаната с това обмяна на банктони и монети в левове по сметка, те нямат право да откажат извършването на услугата до края на тази година. Тя задължително ще бъде предоставяна през цялата 2026 г. и в клоновете на "Български пощи“ в насените места, където няма офиси на търговските банки, като там може да бъде отказан обмен само при липса на моментна наличност.

Обмяната трябва да се извършва пo официалния валутен кypc от 1,95583 лв. зa 1 eвpo.

За суми над 30 000 лв. при една трансакция банките могат да изискат предварителна заявка от 3 работни дни. В определените за обмен на левове в евро офиси на пощите има ограничение до 1 000 лв. на ден, а в отделни клонове - и до 10 000 лв., като предварителната заявка е от 3 до 5 работни дни.

След 31 декемви 2026 г. банките и пощите могат да спрат да обменят банкноти и монети от левове в евро. Българска народна банка обаче ще предоставя услугата безплатно (без такси и комисионни), по официалния валутен курс 1,95583 лева за 1 евро и без ограничение във времето в градовете от страната, където има свои представителства – Варна, Бургас, Пловдив и Плевен.