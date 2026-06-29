Председателят на Комисията за контрол над службите за сигурност Румен Миланов обяви, че парламентарната комисия започва комплексно разследване за пробив в националната сигурност около обекта "Баба Алино“ и отменената експулсация на чужденеца Олег Невзоров. В телевизионно интервю той разкри съществуването на мащабна международна схема, включваща съмнения за пране на пари през Дубай и участие на украинската организирана престъпност, информира Plovdiv24.bg. Изнесените факти очертават сериозни пропуски в контрола от страна на държавните структури.

Съществува известна яснота защо ДАНС първоначално е издала заповед за експулсирането на Олег Невзоров от страната, а само десет дни по-късно я е отменила. Предстои изслушване на Деньо Денев в специализираната комисия, като неговите данни ще бъдат от ключово значение за изясняване на случая. Цялата информация най-вероятно ще остане класифицирана, тъй като се базира на оперативни доклади, чиито аргументи бързо са отпаднали. Паралелно с това, депутатите планират следващото си заседание в четвъртък, което ще бъде посветено на избора на нов председател на Държавната агенция "Разузнаване“ (ДАР).

Случаят с обекта "Баба Алино“ показва явен пробив в националната сигурност, при който се формират сенчести капитали и се издигат сгради без реален контрол. Проектът повдига сериозни въпроси от градоустройствена гледна точка, тъй като липсват общ устройствен план и подробни устройствени планове (ПУП), а вместо разрешения за строеж са издавани документи за търпимост. Потоците от средства за финансирането на дейностите преминават през Дубай и се връщат обратно в България, като произходът им остава напълно неясен.

В схемата се наблюдава сработване между регионални, национални и международни мафиотски структури, включително и представители на украинската организирана престъпност, подпомогнати от местни лица. Наред с финансовите престъпления, на мястото са регистрирани и незаконно изсечени горски площи, което доказва, че отговорните екологични и строителни институции не са реагирали навреме, посочи Миланов.

Дълбоко изградената система на корупция в страната се е превърнала в стил на поведение, което прави нейното премахване изключително трудно. Скорошните задържания на служители във ВиК-Варна потвърждават, че незаконните схеми за присвояване на средства са масово разпространени на различни управленски нива. Като първи аварийни стъпки в отговор на тези процеси бяха приети промените в Закона за съдебната власт.

Предстои Правната комисия да разгледа редица предложения от върховните съдилища и неправителствени организации, за да се изработи цялостен и комплексен модел на Закона за съдебната власт, който да реши и детайлни въпроси като този за командированите магистрати.