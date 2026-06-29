Собственикът на корпорация КУБ Олег Невзоров, чието име се свързва с мащабното строителство в местността "Баба Алино“, публикува видеообръщение във Facebook, адресирано към партньорите и инвеститорите на компанията. В него той уверява, че въпреки текущите проверки от страна на институциите, дейността на дружеството продължава.

"Смятам за свой дълг да ви информирам за текущата ситуация, свързана с работата на нашата корпорация. Преди всичко искам да кажа, че компанията работи както обикновено. Целият ни екип е на място, продължаваме да изпълняваме всички поети наши задължения и да работим по проектите си“, заявява Невзоров.

По думите му, вследствие на действията на институциите и органите на реда в част от обектите на компанията, се налага отлагане на някои срокове за изпълнение. Той обаче уверява, че забавянията ще бъдат компенсирани.

Невзоров подчертава, че компанията оказва пълно съдействие на държавните и местните институции, като предоставя всички изискани документи и съдейства на проверяващите органи.

"За нас е важно всеки въпрос, свързан с проектите ни, да бъде разгледан обективно и да бъде направена точна юридическа оценка на ситуацията“, казва той.

В обръщението си бизнесменът определя Варна като свой "втори дом“ и заявява, че корпорацията инвестира не само значителни финансови средства, но и усилия в изграждането на модерни жилищни комплекси и инфраструктура.

"Тук инвестираме не само огромни средства, но и част от душата си в създаването на нови, красиви и модерни съоръжения с удобна инфраструктура за обикновените хора, много от които вече живеят в нашите комплекси“, посочва Невзоров.

Той допълва, че разбира притесненията на партньорите и инвеститорите и обещава, че след приключване на етапите от проверките и когато това няма да възпрепятства официалното разследване, ще бъде организирана пресконференция, на която ще бъдат дадени подробни отговори на всички въпроси.

В края на своето обръщение Невзоров благодари на партньорите и инвеститорите за проявеното доверие, търпение и подкрепа в настоящата ситуация.