Председателят на работодателската организация Кирил Домусчиев предупреди, че без реформи в държавния сектор и овладяване на дефицита, инфлацията ще продължи да расте.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) е изправена пред сериозни вътрешни дискусии дали да даде зелената светлина за Бюджет 2026 по време на предстоящото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Това съобщи председателят на най-голямата работодателска организация у нас Кирил Домусчиев в личния си профил във Фейсбук.

Според бизнесмена, кабинетът поставя социалните партньори пред свършен факт, тъй като макрорамката за годината до голяма степен вече е изпълнена в първите седем месеца. Домусчиев изрази сериозно разочарование от факта, че почти всички ключови реформи, насочени към свиване на държавните разходи, са отложени чак за 2027 г. Въпреки това той отчете като "стъпки в правилната посока“ премахването на автоматизмите и въвеждането на изискването за плащане на осигуровки от всички.

За да подкрепи финансовия план на държавата, КРИБ поставя на масата на преговорите шест конкретни искания:

1. Край на индексациите "на калпак“ в бюджетния сектор

Бизнесът настоява да не се вдигат заплатите на държавните служители, чиито възнаграждения надхвърлят максималния осигурителен доход, тъй като те тепърва ще започнат да плащат своите осигуровки. Индексация се предлага само за хората под този таван, като за служителите с нетни заплати под 1000 евро се предвижда допълнителен бонус от 3%.

Домусчиев отправи остри критики към синдикатите, че са допуснали фрапантни диспропорции в публичния сектор: "Допуснати са директори с по-големи заплати от тази на Доналд Тръмп да ръководят служители със заплати, близки до минималното възнаграждение. Индексирането на всички на калпак по време на бюджетна криза ще е сигнал, че зимните протести срещу неравнопоставеността не са чути.“

2. Финансови санкции за министерствата при бавна администрация

КРИБ предлага премиерът и финансовият министър да задължат всяко ведомство да трансформира по три свои разрешителни режима годишно в режим на "мълчаливо съгласие“. Ако някое министерство не изпълни това изискване, Министерството на финансите да налага автоматично съкращение от 10% от текущата му издръжка.

3. Спешна приватизация и концесия на закъсали държавни дружества

Работодателите изискват изготвянето на списък с поне два големи обекта за концесиониране или приватизация още през следващата година. Като пример за провалено управление бе посочена "Топлофикация София“, която по думите на Домусчиев вече застрашава устойчивостта на цели системи. "Когато частен бизнес губи пари, той фалира – а когато държавен губи пари, му дават още повече пари. Време е този абсурд да приключи!“, категоричен е той.

4. Законово премахване на автоматизмите

Всички автоматично растящи плащания и добавки трябва да бъдат премахнати със законодателни промени в рамките на 2026 г. Бизнесът настоява и за забрана на колективни трудови договори с подобни клаузи в бюджетната сфера, тъй като те се финансират от данъкоплатците, които не са страна по тези договори.

5. Обвързване на фискалната рамка с ясна управленска програма

Настоява се за ускоряване на подготовката на официалната управленска програма на правителството. Всяка мярка, която липсва в предизборните обещания, трябва да бъде представяна предварително на социалните партньори от икономическия или финансовия вицепремиер.

6. Реформа в съотношението "чиновници – работещи“

КРИБ настоява за план за съкращаване на заетите в обществения сектор, така че до 2028 г. техният дял да достигне 2/3 от средното ниво за страните от ОИСР. Домусчиев предупреди за демографска катастрофа: "Не е нормално да вървим към ситуация, при която в бъдеща 5-милионна България всеки двама работещи в частния сектор ще издържат един чиновник, трима пенсионери и един неработещ. Математиката не излиза.“

От КРИБ изразяват сериозно безпокойство от високите нива на инфлация у нас. Според организацията, всеки бюджетен дефицит в условия на пълна заетост неминуемо ще тласка цените нагоре, независимо от международната конюнктура при горивата и храните. Бизнесът е категоричен, че инфлацията може да бъде свалена под 2% само чрез преминаване към бюджети с излишък, какъвто трябва да бъде съставен най-късно за 2028 г.

"Дано да бъдем чути и нашите предложения – приети“, завършва позицията си Кирил Домусчиев преди ключовия съвет на тристранката.