Положителната новина за изминалата седмица идва от автомобилната индустрия: България подновява производството на автомобили и ще се превърне в единствения производител за Европа на новата GWM Ora 5. Колата ще се сглобява в ловешкото село Баховица, на същото място, където преди години китайската Great Wall Motors вече произвеждаше моделите Steed и Haval H6, научи Plovdiv24.bg.

Заводът, който се връща към живот

Производството ще е в завода в Баховица край Ловеч, собственост на "Българска автомобилна индустрия", вносителя на GWM у нас. След като линиите бяха спрени преди години, базата остана функционална и поддържана. Сега тя се преоборудва за новия модел, а за региона това означава нови работни места, както за инженери, така и за оператори на производствената линия.

Контекстът е важен, през последните години в района на Ловеч и съседния Плевен два големи завода затвориха врати и освободиха близо 2 хиляди служители. За мнозина от тях проектът в Баховица е възможност за бързо връщане в сектора.

Защо точно електрическата версия

Засега в Баховица ще се произвежда само електрическата версия на Ora 5, заради новите мита на Европейския съюз. Логиката е стратегическа,сглобяването на електромобила в рамките на ЕС спестява транспортни разходи и заобикаля митата върху вносните китайски електрически коли.

Интериорът на GWM Ora 5

Същинският старт на местното производство (SOP – Start of Production) е насрочен за ноември 2026 г., когато от конвейера край Ловеч ще започнат да излизат изцяло електрическите модификации. Електрическата версия е с мощност 204 к.с., предно задвижване и батерия, осигуряваща реален пробег между 480 и 580 км с едно зареждане в зависимост от капацитета.

Кога ще видим първите Ora 5

Българските купувачи няма да чакат до зимата, за да видят модела. Първа на пазара у нас ще се появи бензинова версия, най-вероятно още през август, а едновременно или малко след нея ще пристигне и хибридът. Стартовата цена е малко под 26 000 евро с ДДС, което прави Ora 5 един от най-евтините кросоувъри с такива размери. Бензиновата версия ще се продава с фабрична гаранция от 7 години или 150 000 км.

Не една, а няколко коли

Планът на GWM е Ora 5 да се предлага с избор от няколко каросерии - хечбек, SUV и комби. Първоначалната версия е SUV, към която ще се добавят хечбек през 2026 г. и комби модел през 2027 г. Дизайнът е дело на главния дизайнер на GWM Андрю Дайсън, който съзнателно залага на заоблени линии, за да балансира агресивното излъчване, доминиращо в съвременния автомобилен дизайн. Макар визуално да изглежда компактна, колата е с дължина 4,47 метра, с около 20 см по-дълга от VW Golf и предлага багажник от 442 литра.