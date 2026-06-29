Тежката катастрофа на магистрала "Тракия“ с три жертви постави на дневен ред критичното състояние на спешната помощ и павилионния тип на държавната болница в Ямбол. Лечебното заведение, което пое пострадалите, е единственото в цялата област със спешно отделение, но функционира при изключително окаяни материални условия.

Пациентите в МБАЛ "Свети Панталеймон“ в Ямбол се транспортират с колички директно по асфалта между отделните сгради. По това компрометирано трасе към хирургията и рентгенологията е бутан и раненият в катастрофата на магистралата треньор Иван Терзийски, въпреки че е бил с мозъчно сътресение. Поради факта, че стълбището е строено преди цял век и е абсолютно невъзможно през него да преминават стандартни медицински носилки, болните се изкачват до четирите етажа с платнища от специално назначени за целта носачески звена. Ситуацията е изключително усложнена за тежко болните с дихателна недостатъчност, които се налага постоянно да слизат по стълбите за провеждане на допълнителни образни изследвания и след това да се връщат обратно нагоре.

Дървена барака вместо модерно спешно отделение

Входът за спешно болни в лечебното заведение на практика представлява дървена барака с едва две легла в основната зала и още едно допълнително помещение с площ от около 10 квадратни метра. Реанимацията разполага със скромна база от 6 легла, което означава, че при по-голям прилив на тежки случаи се налага едни пациенти да отстъпват местата си на други. Директорът на болницата д-р Панайот Диманов споделя, че заради тази сериозна мизерия завършващите студенти по медицина съвсем категорично отказват да започнат работа в лечебното заведение, което лишава структурата от конкурентоспособност.

Половин век недовършен строеж и спешна нужда от милиони

Лечебното заведение е на 148 години, като първите му сгради от павилионен тип са издигнати през далечната 1912 година. Общият брой на постройките е 17, а голяма част от тях са в крайно лошо състояние. Административното ръководство поставя идеята за изграждането на нов и съвременен болничен комплекс още през 2010 година, но процесите се бавят фатално. В момента са необходими точно 4,3 милиона евро за провеждане на довършителни работи и за отстраняване на пропуски в техническия проект, тъй като в периода от 2012 г. до днес финансирането не е било осигурено. Ръководството вече има уверение от здравния министър и се надява държавата да осигури средствата, за да може хората в този граничен регион да получават качествено и адекватно здравеопазване.