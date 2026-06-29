Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посети днес 24-та авиационна база Крумово от състава на Военновъздушните сили (ВВС).

По време на посещението той ще се срещне с командния състав на авиобазата, за да се запознае с готовността на личния състав и авиационната техника за участие в изпълнението на задачи по третата мисия на Българската армия – "Принос към националната сигурност в мирно време“, с акцент върху участието в гасенето на пожари от въздуха през летния сезон.

Ще присъства и командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев.

Командирът на 24-та авиационна база бригаден генерал Димитър Павлов ще представи актуална информация за готовността за участие в гасенето на пожари в координация с другите институции.