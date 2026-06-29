12-годишно момиче прояви изключително хладнокръвие и успя да спаси майка си, на която ѝ прилошало и изпаднала в безсъзнание, докато шофирала автомобил по магистрала "Струма“. Инцидентът се е разиграл около 12:00 часа вчера в отсечката в посока от София към Перник, а за щастливия край помогнала бързата реакция на детето, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник, информира Plovdiv24.bg.

Сигнал на телефон 112 насред магистралата

По време на движението детето успяло да подаде сигнал на спешния телефон 112 и разказало на дежурния оператор, че майка му е загубила съзнание. Въпреки че превозното средство продължило да се движи по аутобана, момичето не изпаднало в паника, а поело управлението на волана. През цялото време то поддържало постоянна връзка с оператора на линия, което позволило незабавна и точна координация между него и дежурните служители на полицията.

Спиране в аварийната лента и спешна медицинска помощ

Докато автомобилът се движел по магистралата, момичето успешно навигирало ситуацията, извело колата безопасно в аварийната лента и я спряло напълно чрез натискане на старт-стоп бутона. Веднага след установяването на автомобила на място пристигнали медицински екипи, които поели незабавна грижа за пострадалата шофьорка. Тя е транспортирана спешно в болнично заведение, където лекарите установили, че е получила инсулт.