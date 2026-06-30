Кметицата на Масларево Виолетка Йорданова депозира заявление за предсрочно прекратяване на кметските правомощия в община Полски Тръмбеш в петък, съобщиха от местната администрация. Вчера Общинската избирателна комисия обяви със свое решение предсрочното прекратяване на нейните пълномощия въз основа на оставката.

На 29 юни Районният съд във Велико Търново одобри споразумение на прокуратурата с Виолетка Йорданова. Със съдебния акт тя получава 3 месеца условно с три години изпитателен срок, глоба от 255,65 евро и 15 месеца без книжка. Спогодбата има статут на влязла в сила присъда.

До тази развръзка се стига след като преди 10 месеца кметицата бе заловена с 1,68 промила алкохол зад волана на колата си. Това се случило във вечерта на 14 септември 2025 г. в селото. След проверка на пътя, тестване с дрегер и кръвна проба, тя е задържана за 24 часа, а шофьорската й книжка е отнета от органите на реда.

На 1 юли Общинският съвет ще заседава извънредно, за да избере временен кмет на Масларево. Предлагат постът да бъде зает от секретарката на кметството Татяна Тодорова. Извънредните избори за кмет на Масларево ще бъдат на 18 октомври, когато са и предсрочните избори за кмет на община Полски Тръмбеш.