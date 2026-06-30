Лидерът на ДПС Делян Пеевски ще отправи официално искане към началника на Национална служба за охрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев по реда на Закона за достъп до обществена информация. Искането включва предоставяне на данни за всички лица, които са били охранявани от 2013 г. до момента, както и информация за свързаните с това разходи.

От пресцентъра на ДПС съобщават, че целта е да се отговори на "големия обществен и медиен интерес“ относно режима и продължителността на охраната, предоставяна на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и начина на изразходване на публични средства за тази дейност.

Според позицията на формацията, при отказ за предоставяне на информация Пеевски ще се обърне към съда, като се позовава на съществуваща съдебна практика по подобни казуси.

Междувременно от ДПС посочват, че охраната на Делян Пеевски от НСО възлиза на малко над 220 хиляди лева за период от 10 месеца.

От партията изразяват удовлетворение и от решението на Административен съд в Добрич, което е свързано с оповестяването на разходите за охрана на лидера на ДПС.