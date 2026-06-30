Гръцките власти затегнаха значително контрола през тази година, въвеждайки стотици камери и строги екологични и културни ограничения, които могат да превърнат почивката на непредпазливите туристи в скъпо изпитание. Стотици стационарни и мобилни системи вече следят по пътищата и в курортите за превишена скорост, липса на предпазни колани, преминаване на червено и ползване на мобилни телефони.

Особено внимателни трябва да бъдат шофьорите, използващи автомобили под наем, тъй като при засичане от камера глобите и административните такси се изпращат до фирмата за рент-а-кар и се удържат директно от банковата карта на клиента. В много от тези случаи водачите научават за наложената санкция едва след края на своята ваканция.

Специфика при плащането на пътните санкции

В Гърция глобите за пътни нарушения не се заплащат на място на контролните органи. При констатиране на нарушение се издава хартиен акт или електронен фиш, като сумата се превежда в банкова институция, в клон на гръцките пощи или чрез онлайн платформа. Просрочването на плащанията води до допълнителни административни мерки, а в определени ситуации може да предизвика и сериозни затруднения при следващи посещения в страната.

Опазване на природата и пожарна безопасност

В южната ни съседка действат изключително строги правила за защита на обществените пространства и околната среда, чието нарушаване се наказва сурово. Дивото къмпингуване е напълно забранено, като за поставяне на палатка или нощуване в кемпер извън регламентираните зони се налага глоба от 300 евро. По време на противопожарния сезон, който обхваща периода от 1 май до 31 октомври, паленето на огън, ползването на барбекю или изгарянето на отпадъци в рискови райони е абсолютно забранено. Минималната санкция е 800 евро, но при по-тежки инциденти може да достигне 50 000 евро, а ако действията причинят горски пожар, наказанието възлиза на до 200 000 евро и може да бъде придружено с лишаване от свобода.

Ограничения за дронове и исторически паметници

Строг е и контролът над въздушното пространство – заснемането с дрон на плажове, археологически обекти или населени места без предварително разрешение се наказва с глоба до 10 000 евро и конфискация на устройството. В пределите на историческите забележителности правилата изискват безупречно поведение. Повреждането на паметници, изкачването по тях или вземането на камъни за сувенири се наказва с глоби до 20 000 евро и образуване на наказателно производство. Дори носенето на обувки с високи токчета на обекти като реставрирания храм Партенонът на Акропола или в Епидавър е забранено, а санкцията е до 900 евро или отказ на достъп. Докосването на експонати и преминаването зад огражденията също костват извеждане от обекта, конфискация и съд.

Защита на плажните ивици

Опазването на естествения облик на крайбрежието е приоритет за властите, поради което на някои защитени плажове е изрично забранено изнасянето на пясък, камъчета и миди, като нарушителите се санкционират с до 1000 евро. Замърсяването на плажните ивици и обществените места също се следи и наказва, като размерът на глобите за изхвърляне на отпадъци варира между 50 и 500 евро.