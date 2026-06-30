ГЕРБ ще осъди Демерджиев заради обвиненията, че Борисов има връзка с фирмите за мантинели. Това стана ясно по време на извънреден брифинг на ГЕРБ, на които говориха Тома Биков и Николай Нанков.

Като вътрешен министър Демерджиев трябва да говори с факти. Той мълчи по много теми като "Петрохан“ и "Боташ“, а ако ще работи с предположения, е добре да работи и по тези въпроси, заяви Тома Биков.

"След Борисов България е имала около 10 министър-председатели, които са подписвали договори със същите фирми. Нека Демерджиев да провери всички тях", каза още Биков.

По думите му и министри на Румен Радев са подписвали договори с тези фирми", заяви още той.

Николай Нанков от своя страна, заяви, че има действащи договори за мантинели, подписани от Иван Шишков през 2022 г., като това са последно сключваните договори от тогавашния кабинет на Гълъб Донев.

"Не трябва да говорим като махленски клюкарки, а с факти. Ще ви предоставя договорите, които министър Шишков е подписал през 2022 година за мантинели. Това са последните сключени договори от кабинета на Гълъб Донев през 2022 година. Когато Демерджиев обяви първо, че зад фирмите за мантинели седи един бивш премиер, аз си помислих, че става въпрос за Гълъб Донев, защото договорите са сключвани по негово време от министър Шишков. Да седнат в този кабинет най-накрая и да си уточнят цялата фактология", каза Нанков.

По-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че зад фирмите за мантинели прозира фигурата на Бойко Борисов.