В Пловдив - градът, който се задъхва от гъсто високо строителство, има един оазис с приказен палат. Намира се между улиците "Перущица" и "Пчела", много близо до парк "Отдих и култура" и още по-близо до болница "Пълмед". Луксозното имение е издигнато върху окрупнен терен от няколко самостоятелни преди това държавни и общински имоти.

Изкупуването на парцели в района започва през 2022 г., когато фирма "Булфарма" ООД печели електронен търг за нереализирана хеликоптерна площадка на държавната УМБАЛ "Св. Георги". Теренът е с обща площ 28 878 кв. метра и за него "Булфарма" ООД предлага 33 122 520 лв., което надвишава почти десет пъти първоначалната цена. Дружеството е собственост на д-р Михаил Тиков и се управлява от синовете му Иван и Никола. Апропо, тази компания притежава най-голямата група частни лечебни заведения в страната, включително пловдивската УМБАЛ "Пълмед".

Палатът се простира на площ от близо 2000 кв. метра. Градската мълва твърди, че тук ще живеят д-р Тиков, втората му съпруга и дъщеря им. Синовете от първия му брак са се устроили с домове в баровското село Марково. Но да се върнем на имението между "Перущица" и "Пчела". То е построено за приблизително две години и както се вижда от кадрите с дрон, е пред финал. Живущи са подавали многобройни сигнали и жалби срещу строителството, включително и за това, че инвеститорът незаконно е разкопал улицата, за да свърже сградата с обществения водопровод и канализация.

Няколко пъти през Общинския съвет не минаха предложения за продажба на четири общински имота от по 200-300 квадрата. Всъщност първоначалният вариант е да се се направи промяна на подробния устройствен план, като се обособи един УПИ от частния и общинските имоти. След като номерът не минава, се обяват търгове за общинските имоти. Интересното е, че в наддаването участва "Булфарма" ООД и още една фирма, която купува тръжни книжа, но не подава ценова оферта и резонно отпада.

Последният напън е за придобиване на две миниатюрни теренчета от 8 кв. м и 1 кв. м. Общинските съветници този път не подкрепиха предложението. Единственият архитект в Общинския съвет Костадин Палазов от "БСП за България" припомни, че по-назад във времето услужливо е позволено на въпросния частен инвеститор да ползва за паркинг общинска територия в частта на бъдещото разширение на "Пещерско шосе". Неразрешаването на продажбата може да се тълкува и по друг начин. Тези общо 9 квадратни метра попадат в регулация и като публична общинска собственост може да бъдат придобити като придаваема част на второстепенна улица. Парченцатата явно са острото трънче в петата на инвеститора. По данни от АГКК те са горе долу в средата на частното имение.

И не, че нещо му завиждаме на доктор Тиков, защото е казано - който има пари, си угажда, ама народната мъдрост казва, че човешкото око е ненаситно. За какво става дума ли? За това, че е хвърлил мерак на паркинга пред РЗИ и иска и него да застрои.