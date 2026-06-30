Като част от институционалния диалог днес ремонтираната част на корпуса на затвора в Пловдив бе публично представена на ръководители на съд, прокуратура, полиция и съдебна охрана.

Затворът в града бе доскоро едно от най-атакуваните места за лишаване от свобода от гледна точка на условия и пренаселеност. Именно това е и поводът за иновативния подход от страна на ръководството на затвора – институциите, през които минават жалбите, сигналите и оплакванията на лишените от свобода, да имат впечатления от първо лице за новия бит на затворниците, съобщиха от Министерството на правоосъдието за Plovdiv24.bg.

На представянето присъстваха също заместник-министърът на правосъдието Станимир Станев и главният директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) гл. комисар Ивайло Йорданов, които имаха възможност да видят хода на ремонтните дейности по време на проверките в затворите. Новите помещения днес разгледаха председателят на Административен съд Пловдив Марияна Шотева, председателят на Районен съд Пловдив Панайот Велчев, съдията от Районен съд Пловдив Иван Калибацев, административният ръководител на Окръжна прокуратура Пловдив Ваня Христева, зам.-окръженият прокурор Ана Викова, директорът на ОД на МВР Пловдив ст. комисар Васил Костадинов и началникът на регионалната дирекция на Главна дирекция "Охрана“ Пловдив ст. комисар Димитър Грамадников.

За 18 месеца, със средства от бюджета на ГДИН, изцяло са ремонтирани два етажа на затвора (едното от двете крила). В тях 171 лишени от свобода, включително 13 доживотно осъдени, ще изтърпяват присъди в 63 спални помещения, при спазване на минималния капацитет от 4 кв. м., разказа началникът на затвора ст. комисар Николай Стайков.

Помещенията са изцяло реновирани, със сменени ВиК, ел. инсталация и нова отоплителна система, нова шпакловка и подови настилки. В килиите има самостоятелни санитарни възли и пряк достъп до слънчева светлина. В коридори са обособени три бани на етажите. Изцяло е ремонтиран киносалонът. В обновените места за престой на открито са разположени спортни уреди за фитнес, изградени са две комбинирани игрища за футбол, волейбол и баскетбол. Предстои да бъде открит и нов магазин за лишените от свобода.

С ремонта са постигнати съвременни условия за настаняване на осъдените лица, изпълнена е и целта да бъдат създадени благоприятни хигиенни и санитарно-битови условия, отговарящи на изискванията на европейските норми и стандарти, е общият извод на представителите на институциите.

След корпуса, гостите имаха възможност да разгледат и затворническо общежитие "Хеброс“, което е в непосредствена близост до затвора. В новото модерно съоръжение, което бе открито преди две години по проект на Норвежкия финансов механизъм, са настанени 64 лишени от свобода.