Силна гръмотевична буря с мощни пориви на вятъра и интензивни валежи премина през района на град Тулча в Югоизточна Румъния и в момента се придвижва директно към територията на България. Очаква се в рамките на следващите часове опасните метеорологични условия да достигнат района на Силистра, а утре лошото време ще обхване и Пловдив.

Гражданите в застрашените зони трябва да бъдат подготвени за внезапни локални усложнения, съветват от meteobalkans.com.

Преминаващата от Румъния въздушна маса крие потенциална опасност от регистриране на силни пориви на вятъра, чиято скорост на места може да достигне между 70 и 90 км/ч. Синоптичните данни показват сериозна вероятност за развитие на краткотрайни, но изключително интензивни валежи, придружени от силни гръмотевици и локални усложнения на цялостната обстановка в силистренския регион.

Лошото време няма да подмине и Тракийската низина, като утре в Пловдив също се очаква развитие на гръмотевични бури. Въпреки валежите и гръмотевичната дейност, времето в града ще запази летния си характер, като термометрите ще отчетат сериозен диапазон – минималните температури ще започнат от 20 градуса, а максималните ще достигнат до 34 градуса.