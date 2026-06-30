Само 9 градуса измериха на връх Мусала днес в 18 часа, докато в по-голямата част от страната термометрите отчетоха типично летни горещини, преминаващи 35 градуса по Целзий. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) публикува официалната си карта с данни за времето към 30.06.2026 г., показваща сериозни температурни контрасти между планинските върхове и низините, информира Plovdiv24.bg. По високите части на планините се развива гръмотевична дейност и температурите са есенни, а в градските центрове и край морето времето остава горещо.

Планинските върхове се оказаха най-прохладните места в страната, като на връх Мусала термометърът падна до 9 градуса на фона на буреносна и гръмотевична облачност. Черни връх и връх Ботев отчетоха по 14 градуса, докато на връх Мургаш температурата достигна 21 градуса, а в района на Рожен бяха отчетени 22 градуса.

В същото време истинско лято и високи температури обхванаха равнинната част на страната, като най-горещо в 18 часа беше в Русе с цели 38 градуса. Градовете Свищов и Оряхово отчетоха 37 градуса, а в Пловдив, Видин, Лом, Монтана, Кнежа,, Стара Загора и Сандански термометрите показваха 36 градуса. В София и Драгоман времето беше значително по-свежо с температури съответно от 24 и 26 градуса на фона на облачно време.

По морето температурите варираха в комфортни граници, като в Добрич бяха отчетени 33 градуса, във Варна – 30 градуса, а на нос Калиакра термометрите показаха 29 градуса. В Бургас и Ахтопол беше фиксирана температура от 27 градуса, а на нос Емине – 28 градуса. В южните и югозападните райони като Кърджали, Благоевград, Кюстендил и Гоце Делчев термометрите се заковаха на 34 градуса, а в Хасково бяха отчетени 35 градуса под ясно и слънчево небе.