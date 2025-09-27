Туристка от плаж в Гърция: Болката бе толкова силна, че едва не припаднах

© Туристи пропищяха заради все по-честите ухапвания от морски костенурки във водите край плажа Марати в Ханя на гръцкия остров Крит. Инцидентите зачестяват, понеже, както обясняват биолози, туристи и рибари хранят животните, което променя естественото им поведение, информира гръцкото издание "Катимерини“.



Д-р Катерина Маниманаки от болница Ханя съобщи, че е лекувала множество пострадали през последните две години.



"Костенурките нямат зъби, а много силни челюсти, които причиняват големи синини“, каза тя.



Местна жителка описа как е била ухапана по седалището и бедрото, докато излизала от водата.



"Болката беше толкова силна, че едва не припаднах“, каза тя, като е била хоспитализирана заради инфектирани рани.



Експертът по дивата природа Димитрис Фитилис от природозащитната група "Арчелон“ обясни, че храненето учи костенурките да свързват хората с храна.



"Те започват да се отнасят към плувците като към конкуренти за храна и се опитват да ги прогонят, като ги хапят“, каза той.



Подобни инциденти са регистрирани и в други гръцки крайбрежни райони. Експертите съветват плувците да размахват ръце и крака под водата, за да плашат приближаващите се костенурки.