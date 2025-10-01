ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Спасители се сбогуваха с морето за тази година
Спасители и медицински екипи дежурят до 30 септември съгласно Наредбата за водно-спасителната дейност. Дотогава са запазени наблюдателните вишки, плаващите обозначителни знаци, информационните табели и дървените пътеки на пясъка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 793
|предишна страница [ 1/133 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бойко Борисов: ДАИ да се закрие незабавно
10:50 / 01.10.2025
НОИ с информация за изплащането на пенсии и обезщетения
10:54 / 01.10.2025
Брутално насилие от учител над дете в детска градина?
09:45 / 01.10.2025
Огромна тапа на АМ "Тракия", но този път не заради ремонтите
09:22 / 01.10.2025
Ненков: Прочетете Хипократовата клетва – там не пише, че лекарят ...
09:18 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
21:32 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:50 / 29.09.2025
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
12:12 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS