Българският военен пилот и състезател по висш пилотаж Николай Калайджиев подобри световния рекорд за най-много излитания и кацания с изпълнение на полет по кръга. Постижението бе записано по време на официален опит на летището в Горна Оряховица.

Още с изгрева на слънцето Калайджиев започна своята мисия да достигне 1000 излитания и кацания в рамките на 15 часа – от изгрев до залез. Към 15:00 часа пилотът вече беше подобрил досегашното световно постижение, след като реализира близо 800 излитания и кацания с ултралек самолет.

Предишният рекорд принадлежеше на швейцарски пилот, който е изпълнил 442 излитания и кацания в рамките на 24 часа. Опитът се провежда под наблюдението на специална съдийска комисия. На определени интервали пилотът прекъсва полетите за кратка почивка и зареждане на самолета.

За да бъде признат всеки маньовър, кацането трябва да бъде извършено с изключен двигател, а колесникът да има контакт със земята поне 20 метра. След края на опита всички видеозаписи ще бъдат прегледани и анализирани, преди резултатът да получи окончателно официално потвърждение.

Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков разкри, че условията по време на рекордния опит са били изключително тежки. По думите му температурата в кабината е достигнала 47 градуса по Целзий, а по време на паузите Калайджиев е използвал ледени вани за възстановяване.

"Нико обаче е в абсолютна кондиция. Това е плод на изключителна воля, дух, характер, професионализъм и отдаденост“, коментира Рашков.

На летището присъства и Ник Зайцев – мениджър по бизнес развитие и подготовка на екипажи в американската космическа компания Vast Space.

Паралелно с рекордния опит Община Горна Оряховица организира съпътстваща програма, насочена към младите хора и възможностите за развитие в авиацията, инженерните науки, космическите технологии, безпилотните системи и киберсигурността.