Метеоролозите следят развитието на мезоконвективна система, която според актуалните прогнози може да се формира на 14 юни следобед над Унгария. По настоящите модели бурята има потенциал да измине повече от 500 километра, преди да достигне части от Румъния и Северозападна България. Според прогнозите на модела Europe Swiss HD 4x4 най-интензивните прояви на системата са възможни над Централна Сърбия и Северозападна Румъния.

Там се очакват пориви на вятъра между 100 и 120 км/ч. Подобни стойности могат да причинят материални щети, особено ако са съпроводени от силна гръмотевична активност, информира meteobalkans.com.

Специалистите подчертават, че подобни атмосферни системи са изключително динамични и развитието им зависи от множество фактори. Характерно за мезоконвективните системи е, че могат да изминат над 300 километра само за няколко часа, като носят със себе си силни ветрове, интензивни валежи и градушки.

При навлизането си над страната буреносната система е възможно да отслабне и да промени структурата си. Въпреки това метеоролозите предупреждават, че ако попадне в среда с достатъчно нестабилна атмосфера и съвпадне с дневния прегрев, може отново да се активизира.

Това би могло да доведе до локални опасни гръмотевични бури, придружени от силни пориви на вятъра, проливни валежи и градушки.

Към момента прогнозите остават предварителни и подлежат на промяна през следващите часове. Метеоролозите продължават да следят развитието на ситуацията и при необходимост ще публикуват нови данни за очакваното движение и сила на системата.