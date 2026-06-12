Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 18,00 часа днес в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:

София 19 градуса

Пловдив 18 градуса

Варна 19 градуса

Бургас 20 градуса

Русе 20 градуса

Стара Загора 18 градуса

Благоевград 21 градуса

Най-ниската температура към същия час е измерена на връх Мусала - едва 2 градуса над нулата. Което, разбира се, е напълно нормално, имайки предвид захлаждането, обхванало цялата страна през днешния ден.

Времето утре

През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Ще има валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад, в Източна България от север-северозапад.

Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София - около 22°.

В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност и на места в масивите от Централна България ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 8°.

Над Черноморието ще има значителна облачност, в сутрешните часове все още и с валежи. След обяд облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб и умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 21°-22°, в района на Шабла 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, но с тенденция на отслабване.