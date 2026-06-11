Силният конвективен процес, който застрашаваше страната ни с мощни бури, се забави с около два часа. Това съобщиха синоптиците от Meteo Balkans, обяснявайки причините, поради които лошото време все още не е обхванало изцяло територията на България. Въпреки забавянето, експертите вече издадоха предупреждение от ниво 2 за определени райони поради висок риск от опасни явления, информира Plovdiv24.bg.

Защо бурята не слиза на юг към нашата страна?

Метеоролозите посочват два основни фактора, които в момента спират устрема на лошото време към българската граница:

Северозападният вятър вече е обхванал Дунавската равнина и е променил динамиката на въздушните маси.

Сателитните изображения показват огромно количество разстлала се висока облачност. Тя е остатък от по-ранни бури в региона и действа като естествен щит, който възпрепятства развитието на мощна нова конвекция на юг.

Синоптиците подчертават, че ако процесът не се беше забавил с тези два часа, сериозните бури вече щяха да са факт над цяла България