Съвместната благотворителна кампания на Fest Team и Фондация "Искам бебе"- "Живот от нота" продължава и през тази година. Инициативата, която стартира през 2023 г., отново поставя фокус върху превенцията на репродуктивното здраве и навременното родителство сред младите хора в България. Музикалните фенове, посетили събитията на Fest Team през изминалата година са събрали сумата от 14 044 EUR. Тези средства ще бъдат изцяло инвестирани в мащабна информационна кампания и безплатни медицински изследвания, съобщават организаторите на кампанията за Plovdiv24.bg.

Безплатни АМХ изследвания и консултации за жени до 30 години

Новият етап на кампанията дава възможност на 100 млади жени от цялата страна (на възраст до 30 години) да изследват своя репродуктивен статус напълно безплатно.

Изследване на АМХ (Антимюлеров хормон): Кръвен тест, който дава ключова информация за състоянието на яйчниковия резерв.

Консултация със специалист: До 30 от одобрените жени ще получат и безплатна първа консултация с репродуктивен лекар за превенция и грижа.

За да участвате в програмата, е необходимо да направите предварителна регистрация на официалния сайт на Фондация "Искам бебе".

Финансиране на инвитро процедури за двойки с репродуктивни проблеми

И през тази година "Живот от нота" ще протегне ръка на семейства, които не отговарят на медицинските критерии на държавния Център за асистирана репродукция (фонд Инвитро). Част от събраните дарения ще покрият разходите за

инвитро процедури за две двойки, борещи се за дете и скъпоструващи съпътстващи изследвания, необходими за успешното лечение.

Музиката като кауза и грижа за бъдещето

Целта ни е да достигнем до все повече млади хора и да ги информираме, че навременното родителство е осъзнат избор, който започва с навременна грижа, споделят от фондация "Искам бебе".

За Fest Team кампанията е начин да осмислят ролята на изкуството в живота на човека:

Вярваме, че музиката и изкуството могат да променят света. Партньорството ни е устойчива форма на вярата, че музиката е грижа за нас самите, допълват от Fest Team.

Благодарение на подкрепата на българските музикални фенове през последните две години, на бял свят се е появило дългочаканото бебе Христо, а десетки жени са направили първите си важни крачки към информираното майчинство.