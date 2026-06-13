Катя Козлевчар от Словения напуска успешната си кариера в медийния сектор и живота в големия град, за да потърси повече спокойствие и смисъл в българските планини. През последната година тя живее в родопското село Полковник Серафимово, където открива нов начин на живот и силно чувство за общност.

"Миналата година взех смелото решение да напусна работата си и сигурността на редовната заплата, за да последвам интуицията си и да потърся живот с повече спокойствие, свобода и радост. Това ново приключение ме доведе в България“, разказва Катя.

От медийния бизнес към живота сред природата

Близо две десетилетия Катя работи в медийния бизнес, а голяма част от кариерата ѝ преминава като главен редактор на модно списание в Словения. Интензивното ежедневие и постоянният професионален натиск обаче водят до прегаряне.

"В Словения разходите за живот стават все по-непосилни за младите хора. Започнах да търся къде в Европа бих могла да намеря място, на което да изградя по-здравословен и по-устойчив начин на живот“, споделя тя.

Очарованието на Родопите

В Полковник Серафимово Катя открива не само природна красота, но и общност от хора от различни държави. В селото живеят семейства от Великобритания, Италия, Ирландия, Германия и Съединените щати.

"Живея в последната къща на селото. До дома вървя през малка горичка и пресичам три ручея. Да стигнеш до къщата е приключение, но в това е красотата“, разказва тя.

село Полковник Серафимово

Особено силно впечатление ѝ прави запазеното пространство между населените места и близостта до природата, която според нея все по-трудно може да бъде открита в Централна и Западна Европа.

Хората, които пазят духа на селото

Животновъдството остава основен поминък в района. Сред местните жители е и пастирът Петър Доневски, който продължава да се грижи за стадата въпреки напредналата си възраст. В работата му помага британецът Хенри Дейвис, който е усвоил традиционни умения като стригането на овце.

"Съпругата му вече не може да му помага с работата, а Петър е на 84 години и някак не е честно да го оставим сам“, казва Дейвис.

Уроците на баба Роса

Сред най-близките хора на Катя в селото е Росица Кехайова, позната на всички като баба Роса. Жената е на 85 години и продължава всеки ден да се грижи за дома и градината си.

Катя с баба Роса

"Моята най-близка съседка, баба Роса, е един от най-жилавите хора, които съм срещала“, споделя Катя пред bTV.

Според нея възрастната жена е пример за активен живот, самостоятелност и силна връзка със земята.

"От нея научих, че това да си активен, наистина влияе на дълголетието и удължава живота“, казва словенката.

Живот далеч от града

Катя признава, че никога не се е чувствала толкова самотна, колкото когато е живяла в градска среда. Днес, макар да живее в малко и отдалечено село, тя се чувства по-близо до хората около себе си.

"Когато изляза на разходка и срещна съсед, винаги се спираме да си говорим. Понякога по цял час“, разказва тя.

с пастира дядо Петьо

По думите ѝ животът в малките населени места насърчава взаимопомощта и създава по-силни човешки връзки.

Ново начало в България

Днес основният доход на Катя идва от творчески проекти на свободна практика и от нейния YouTube канал, в който разказва истории за живота в българските села. Тя споделя своя опит с надеждата да вдъхнови и други хора, които обмислят голяма промяна в живота си.

"Искам да покажа, че е възможно да преминеш от един живот към друг. Възможно е да смениш държавата, дори в 40-те си години. Искам просто да покажа, че има и други възможности“, казва Катя.

След Родопите тя продължава да опознава България, включително и Стара планина, докато търси мястото, което окончателно ще нарече свой дом.