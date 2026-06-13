През нощта времето ще остане предимно ясно със слаб вятър от запад-северозапад. В неделя в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.

След обяд над източните райони и планините ще се развие временна облачност. На отделни места са възможни краткотрайни превалявания от дъжд.

Преди обяд в планинските райони ще бъде предимно слънчево. По-късно през деня облачността временно ще се увеличи, като само на изолирани места ще превали слаб дъжд.

Ще духа умерен, а по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 19 градуса, а на 2000 метра – около 12 градуса.

По морето сутринта ще бъде слънчево. Следобед на места ще има временни увеличения на облачността и краткотрайни превалявания.

Максималните температури ще достигнат между 24 и 28 градуса. Морската вода е с температура между 18 и 22 градуса, като по-топла остава по Южното Черноморие. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В София слънцето изгрява в 5:48 часа и залязва в 21:06 часа. Продължителността на деня е 15 часа и 18 минути.