Един от най-популярните платени плажове на Южното Черноморие – "Каваци“ – се оказа в центъра на поредния скандал в социалните мрежи. След като дълги години туристите недоволстваха срещу забраната за поставяне на лични чадъри в платените зони, сега концесионерите отиват още по-далеч. На плажа вече е абсолютно забранено внасянето на лични храни и напитки.

Въпреки високата такса за сянка, летовниците са принудени да купуват вода и храна единствено от заведенията в зоната, обозначена със забранителни табели.

Оказва се, че тази практика не е нова, а се прилага от няколко години. Проблемът е, че в действащите концесионни договори липсват конкретни ограничения срещу подобни забрани, което развързва ръцете на предприемачите да налагат свои правила, практика, взаимствана от частните градски басейни.

Докато бизнесът на плажа поставя условия на клиентите, Националната агенция за приходите (НАП) влезе на проверка в нощните клубове и заведения. Резултатите от масираната акция в нощта на Джулая показват стряскаща статистика - при инспектирани 33 обекта по Черноморието са установени цели 15 нарушения.

"Най-често установяваните нарушения са неиздаване на касови бележки, разминаване между наличните средства в касата и отчетените обороти, както и некоректно отчитане чрез фискалните устройства“, коментира Анна Митова, директор на дирекция "Комуникации“ в НАП, цитирана от вестник "Телеграф"

Паралелно с битовите и финансовите проблеми, в социалните мрежи тече разпалена дискусия относно евентуално замърсяване на плажовете с мазут. Темата вече влияе директно върху бизнеса, като част от туристите споделят, че са анулирали резервациите си, а други се колебаят дали изобщо да тръгнат към морето.

Според експертите обаче ситуацията се преекспонира излишно. Константин Занев от Института за анализи и оценки в туризма призова за по-сериозна намеса от страна на институциите:

Държавата трябва да реагира по-бързо с официална и точна информация, за да не се допуска саботиране на летния сезон.

Голяма част от сигналите в интернет пространството са единични случаи, които се раздуват и създават погрешно впечатление у масовия потребител.

Дали комбинацията от солени цени, странни забрани и проверки на данъчните ще отблъсне българския турист, предстои да разберем в пика на лятото.