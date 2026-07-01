Мощна лятна буря, придружена от пороен дъжд, силни гръмотевици и светкавици, превърна голяма част от улиците в Пловдив в реки за броени минути. Проливният дъжд наводни ключови пътни артерии в града и предизвика сериозни затруднения за шофьорите и пешеходците, съобщава репортер на Plovdiv24.bg. Традиционно, един от най-тежко засегнатите райони в града се оказа район "Южен". В пловдивския квартал "Кючук Париж" ситуацията много бързо ескалира заради водната стихия.

Хроничният проблем: Южният обходен колектор

Най-критично е положението на възловото кръстовище на булевард "Александър Стамболийски" с улица "Индустриална". Жителите на квартала са категорични, че сценарият се повтаря при абсолютно всеки по-силен дъжд в Пловдив и превръща ежедневието им в кошмар. Недовършеното и затлачено съоръжение на Южния обходен колектор в района отново не успява да издържи на водното налягане.

Притеснени читатели на Plovdiv24.bg ни информират, че ул."Богомил" и ул."Тодор Бормов" в момента се намират изцяло под вода. Жителите и собствениците на търговски обекти в района са в паника, тъй като има реална опасност прииждащата вода да наводни магазините и дворовете на къщите. Хората сигнализират за пълно бездействие от страна на общинските служби в Пловдив:

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Няколко пъти звъним да отпушат шахтата на кръстовището, но така и не дойдоха от ОП "Чистота"! А сега в най-големия порой изобщо не си вдигат телефона!, пишат възмутените пловдивчани до медията ни.

Шофьорите се призовават да избягват ниските участъци в градската инфраструктура, да карат с повишено внимание и да не предприемат рискови преминавания през наводнените зони в района на "Кючук Париж" и Централна гара.