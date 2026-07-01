Поредна проява на шофьорска наглост и пълна липса на морал възмути общността в Пловдив. Собственици на търговски обект в "Капана" издирват чрез социалните мрежи водач на джип, който е нанесъл сериозни материални щети по имуществото им и е избягал от местопроизшествието, научи Plovdiv24.bg.

"Не се прави на ни лук ял, ни лук мирисал"

Кадрите от охранителните камери показват сив джип "Тойота" с пловдивска регистрация. При опит за маневра или паркиране на тясното пространство, водачът е ударил и компрометирал витрината на намиращия се там обект. Вместо да слезе и да потърси отговорност, шофьорът е напуснал мястото.

Възмутените собственици излязоха с остър призив в социалните мрежи, надявайки се извършителят да се разпознае и да поеме финансова отговорност за стореното:

Моля колегата с Тойота Рав4 с рег. номер РВ1902НС, ако се разпознае на снимката, да се свърже с нас. Когато рушиш чужда собственост, не е желателно да се правиш на ни лук ял, ни лук мирисал! На витрината има име и телефон за връзка. Най-малкото можеше да се обади и да се извини за стореното вчера преди обяд в кв. "Капана" на ул. "Георги Бенковски"!, пишат потърпевшите.

Видеозаписът отива в полицията

Собствениците на поредения обект са категорични, че няма да оставят случая така. Те разполагат с пълен и неоспорим видеозапис от камерите за наблюдение, който запечатва целия момент на удара и ясно доказва вината на водача на японския джип. Ако шофьорът не се свърже с тях в най-кратки срокове, за да покрие щетите по витрината, записите ще бъдат предадени официално на Пътна полиция – Пловдив.