Поредна проява на шофьорска наглост и пълна липса на морал възмути общността в Пловдив. Собственици на търговски обект в "Капана" издирват чрез социалните мрежи водач на джип, който е нанесъл сериозни материални щети по имуществото им и е избягал от местопроизшествието, научи Plovdiv24.bg.
"Не се прави на ни лук ял, ни лук мирисал"
Кадрите от охранителните камери показват сив джип "Тойота" с пловдивска регистрация. При опит за маневра или паркиране на тясното пространство, водачът е ударил и компрометирал витрината на намиращия се там обект. Вместо да слезе и да потърси отговорност, шофьорът е напуснал мястото.
Възмутените собственици излязоха с остър призив в социалните мрежи, надявайки се извършителят да се разпознае и да поеме финансова отговорност за стореното:
Видеозаписът отива в полицията
Собствениците на поредения обект са категорични, че няма да оставят случая така. Те разполагат с пълен и неоспорим видеозапис от камерите за наблюдение, който запечатва целия момент на удара и ясно доказва вината на водача на японския джип. Ако шофьорът не се свърже с тях в най-кратки срокове, за да покрие щетите по витрината, записите ще бъдат предадени официално на Пътна полиция – Пловдив.