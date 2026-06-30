Пловдивчани "въведоха" нова организация на движение по Главната заради непосилните жеги. Индианската нишка е най-наложителна в отсечката от Римския стадион до Пощата заради малкото сянка там, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Слънцето пък успя да разгони вечно наличната клиентелата на десетки кафенета в сърцето на града, а туристите, несвикнали с непосилните температури - извадиха чадъри за защита.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН към 15 часа в Пловдив са измерени 36 градуса по Целзий.