Последните дни на юни ще донесат най-високите температури за месеца досега. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за опасни горещини в 14 области на страната.

Предупреждението е в сила за следните региони.

Северна България: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе и Силистра.

Южна и Западна България: Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

От днес до средата на предстоящата седмица времето ще бъде тежко и уморително. Днес термометрите ще показват между 32°C и 37°C, като най-горещо ще бъде по поречието на река Дунав. За Пловдив максималните температури ще са около 33° Времето ще остане слънчево и почти тихо. Натискът на горещата вълна ще се засили и до вторник в крайдунавските райони се очаква температурите да достигнат критичните 40°C.

В самия край на юни и първите дни на юли се очаква рязка промяна в динамиката на атмосферата. Още във вторник следобед и вечерта в Югозападна България ще се развият мощни гръмотевични процеси. На места ще паднат интензивни, локални проливни дъждове, като има и сериозен риск от градушки.

В сряда лошото време ще се премести над Северна и Западна България, а в периода от четвъртък до събота процесите ще обхванат по-голямата част от страната.

Прогноза за края на седмицата: Динамичното време и валежите ще донесат дългоочаквано облекчение. В края на седмицата следобедните температури ще се понижат и ще се върнат към обичайните за сезона нива – между 26°C и 32°C.