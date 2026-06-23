На 58-годишна възраст внезапно почина журналистът и пиар Елка Куманова. Тъжната вест бе съобщена от екипа на Народна библиотека "Иван Вазов“ в Пловдив, където тя работеше през последните години.

"Почина Елка Куманова (1968–2026), наша скъпа колежка. Погребението ще се извърши на 25 юни (четвъртък) от 10.00 часа в Траурен парк "Север“ ("Рогошко шосе"), парцел 226.

Екипът на Народната библиотека изказва своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на Елка Куманова. Почивай в мир, мила Ели, обичаме те".

Екипът на Plovdiv24.bg изказва искрените си съболезнования на близките и роднините на Елка Куманова.