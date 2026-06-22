От днес до 27 юни Пловдив ще се превърне в столица на франкофонията. Под мотото "Френски шансони за всички“, градът ще бъде домакин на 23-тия Международен фестивал за франкофонска песен "Златен ключ“ – най-големият музикален форум от този формат на Балканите, който има за цел да открива млади таланти, избрали френският език за изява.

Събитието традиционно се организира от "Алианс Франсез" в партньорство с Община Пловдив и се провежда под знака на световния "Празник на музиката“ (Fête de la Musique) – инициатива, родена във Франция, която днес вдъхновява милиони хора в над 120 държави, на петте континента, където има Френски алианси и културни центрове.

Вече повече от четири десетилетия "Празник на музиката" предоставя сцена на музиканти, любители и професионалисти да пеят и свирят свободно за собствено удоволствие и за удоволствието на публиката, съобщиха от община Пловдив за Plovdiv24.bg.

Неизменен медиен партньор на фестивала е най-голямата франкофонска телевизия TV5Monde чрез своята безплатна културно-образователна платформа TV5MONDEplus.

Програмата по дни:

22 – 27 юни: Френска седмица и арт инсталации

През цялата седмица пред ДК "Борис Христов“ ще бъде разположена специална 3D инсталация – автентичен френски кът, идеален за снимки. Акцент в пространството ще бъдат две претворени автомобилни ретро легенди. Със своите футуристични души те ще покажат на гостите новия прочит на свободата на движение и градската мобилност - не като носталгия, а като манифест за утрешния ден.

25 юни (четвъртък), 19:00 ч. – Концерт на младите таланти

Фестивалът ще бъде официално открит от заместник-кмета по култура, археология и туризъм на Община Пловдив – Пламен Панов. Вечерта е посветена на бъдещите звезди на франкофонията. На сцената ще излязат талантите от "Арт Войс Център“ с музикален педагог Румяна Иванова, както и вдъхновяващата Ива Ичевска.

26 юни (петък), 19:00 ч. – Концерт-спектакъл на Надя Тончева

Втората фестивална вечер ще изведе на сцената известната певица с международна кариера Надя Тончева (вокален изпълнител, пианист и аранжор). Специалистите сравняват гласа ѝ с този на Йълдъз Ибрахимова. През 2015-та година тя изнесе самостоятелен концерт по повод откриването на българската експозиция на тракийското изкуство в Лувъра пред дипломати от цял свят, които бурно аплодираха рядката дарба на българската артистка. През 2016 г. Надя Тончева бе удостоена с високото държавно отличие "Златен век“ – звезда за принос към българската култура. Заедно с нея ще предстоят и изпълнения на млади таланти от Велико Търново с вокален педагог Стела Дойкова.

Стараем се с всяко следващо издание фестивалът да се развива и да става все по-привлекателен. Музиката събира хората и това е събитие за всички възрасти, без езикови бариери. Преди концертите публиката ще може да опита ароматни "моктейли“ – а който се чуди какво е това, нека заповяда, за да разбере и да пробва, споделя дългогодишният двигател на фестивала Теофана Брадинска-Ангелова.

В съответствие със световната традиция на "Празника на музиката“, входът за всички концерти е напълно свободен, а единственото изискване към гостите е да носят усмивка.

Заповядайте в Дома на културата "Борис Христов“, за да усетите духа на Франция и да се заредите с лятно настроение и романтика!