Смяната на тазобедрена или колянна става се е превърнала от тежка операция с месеци рехабилитация в процедура, след която пациентът се изправя на крака буквално на следващия ден. Това е възможно заради нова генерация импланти и техника, наречена кинематично алиниране, която позиционира протезата според индивидуалната анатомия на конкретния човек, а не по стандартен шаблон. В отделението по ортопедия и травматология на Университетска болница Каспела в Пловдив тази техника вече е рутина, съобщиха за Plovdiv24.bg от лечебното заведение.

Целта не е просто да премахнем болката. Целта е пациентът да се върне към живота си, каквото и да означава това за него: да се качи на стълби, да играе с внуците си, да работи. Имплантът трябва да служи на движението, а не да го ограничава, заяви д-р Димитър Генов, началник на отделението.

Отделението работи с импланти с хидроксиапатитно покритие, което позволява костта да врасне в протезата биологично, без циментова фиксация. Резултатът е по-дълъг живот на импланта и по-малко усложнения в дългосрочен план. При ревизионни случаи, при разхлабени или инфектирани протези поставени другаде, екипът разполага с високоспециализирани системи, проектирани за точно тези ситуации.

"Ревизионната операция е технически по-сложна от първичното протезиране. Работиш с компрометирана кост, с белези от предишна интервенция. Затова изборът на имплант и планирането преди операцията са толкова важни", посочи д-р Генов.

Освен плановото ендопротезиране, отделението поема и спешна травматология: фрактури, луксации, тежки травми. Оперира се с титаниеви плаки, пирони и винтове от последно поколение. Екипът от Университетска болница Каспела в Пловдив включва д-р Благойчо Постоловски, д-р Гено Генов, д-р Любен Драгнев и д-р Виктор Мановски.

"В спешната травматология времето е директно свързано с резултата. Колкото по-рано се стабилизира фрактурата, толкова по-добро е функционалното възстановяване. Ние сме готови за това денонощно", каза още д-р Димитър Генов.