Пациентите с рак на главата и шията вече имат достъп до нова възможност за лечение, която подобрява резултатите и дава по-добра дългосрочна прогноза. Добавянето на имунотерапия преди операцията променя утвърдения терапевтичен подход при част от болните и намалява риска от повторна поява на заболяването.

Това съобщи за Plovdiv24.bg известният пловдивски онколог д-р Панайот Панайотов от Комплексния онкологичен център (КОЦ - Пловдив).

Черната статистика, която медицината се опитва да промени

Ракът на главата и шията е едно от онкологичните заболявания, при които ранното откриване и правилният избор на лечение имат решаващо значение. По думите на д-р Панайотов, в продължение на повече от две десетилетия прогнозата при пациентите с напреднал стадий на заболяването почти не се е подобрявала.

Едва около половината от пациентите преживяваха повече от пет години.

При приблизително един на трима болестта се завръщаше още през първата година след приключване на стандартното лечение.

Как работи новият терапевтичен подход?

Добавянето на имунотерапия преди операцията води до значително по-добри резултати при определена група пациенти. Според експертите от КОЦ-Пловдив, иновативният подход показва висока ефективност при болни с:

Плоскоклетъчен карцином на ларинкса

Карцином на хипофаринкса

Тумори на устната кухина

Някои специфични орофарингеални тумори

Прилагането на имунотерапията в ранен етап помага на имунната система сама да разпознае и да се бори с раковите клетки, което улеснява последващата хирургична намеса и драстично свива риска от рецидив в бъдеще

Имунотерапията не атакува директно тумора, а активира собствената имунна система на пациента, за да разпознава и унищожава раковите клетки. Когато се прилага преди хирургичното лечение, тя подготвя организма за борба със заболяването още преди оперативната намеса, обяснява д-р Панайот Панайотов.

По думите му УНГ специалистите често са първата точка за контакт при пациенти с оплаквания от гласа, гълтането или областта на шията. Именно тяхната бдителност, информираност за възможностите на предоперативното лечение и навременното насочване към онколог могат да доведат до поставяне на диагнозата в ранен, лечим стадий.

Когато заболяването бъде открито навреме, приложението на имунотерапия преди операцията може да подобри максимално дългосрочната прогноза за пациента, посочва д-р Панайотов.

Специалистите напомнят, че колкото и ефективно да е съвременното лечение, предотвратяването и ранното откриване на заболяването остават най-силното оръжие срещу рака. При диагностициране в начален стадий ракът на главата и шията се лекува с много по-добри резултати, а в редица случаи е възможно пълно оздравяване.