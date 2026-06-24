Броени дни ни делят от едно от най-мащабните и чакани културни събития на годината в България. На 27 и 28 юни емблематичният Античен театър ще се превърне в сцена на абсолютния синхрон и човешката геометрия с две ексклузивни вечери под открито небе!

"MURMURATION – Level 2“ пристига у нас след грандиозен триумф на финала на Britain's Got Talent 2026, където взриви журито и заслужи престижния Golden Buzzer от Алиша Диксън. Спектакълът вече омагьоса над 300 000 зрители от Париж до Пекин!

Зад проекта стои Садек Берабах – самоук френски творец, който пренася опита от строителството директно в танца. Днес той е хореографът, на когото се доверяват Shakira, Jennifer Lopez, Chris Brown и Black Eyed Peas, както и създател на визуалния преход между Олимпийските игри в Токио 2020 и Париж 2024!

Вдъхновен от величествения полет на птичите ята, Садек създава специфичния стил Tutting – танц, при който ръцете изграждат съвършени математически форми, подчинени на Златното сечение.

За да бъде изживяването напълно свръхсетивно, музиката на спектакъла е настроена на 432 Hz – честотата, на която вибрира самата природа.

Специално за Пловдив: Екипът подготвя уникален projection mapping, създаден конкретно за архитектурата на Античния театър! Дигиталните визуализации ще "общуват“ директно с древните камъни.

Над 40 танцьори се сливат в едно хипнотизиращо тяло, а в края на представлението Садек ще въвлече и самата публика, за да усетите физически връзката с хората около вас.